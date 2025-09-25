©️ABCテレビ 海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」。今週はゲスト麒麟・田村と兼光タカシ迎え、浅越ゴエが大好物“あんこ”の名店を巡る「いつかはあんこを極めたい浅越ゴエwith田崎」と、コンビを解散したばかりのコウノ・オブ・ザ・イヤーが深夜のサシ飲みで本音を打ち明ける「深夜営業メシ」をテーマにお届けする。 ©&#