アイドルグループ「SKE48」の最新シングル「Karma」が、24日までに発売された。熊崎晴香（28）と佐藤佳穂（28）のダブルセンター。松井珠理奈（28）、松井玲奈（34）に続いて3人目となる3作連続センターの大役を務める熊崎は「憧れていたセンター像に少しでも近づけるよう頑張りたい」と意気込んだ。握手会でファンが1人しか来場しなかったことが話題となった相川暖花（21）も晴れて初選抜。「遠い夢だと思っていたのでびっく