20日のカンナS（中山）を快勝したウチュウノセカイ（牡2＝青木）が右膝を骨折したことが判明した。青木師は「近日中に骨片の除去手術を行います。全治は分かりませんが、術後の経過を見てからになると思います」と説明した。