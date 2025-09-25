◇東都大学野球・第2週第1日亜大6―2駒大（2025年9月24日神宮）亜大の今秋ドラフト1位候補の最速152キロ右腕・斉藤が2失点完投で今季初勝利を挙げた。143球の熱投で10三振を奪い「点を取ってほしいところで野手が点を取ってくれて少し楽に投げられた」と6得点の打線に感謝。5回以降は何度も継投策を考えたという正村公弘監督は「粘って本当にいい勝ち方ができた。（完投は）僕が押し切られました」と称えた。