国際社会の危機が深まり、日本の安全保障環境も急速に悪化している。その中で、外交・安保政策を立て直そうという気概はうかがえたが、具体策が乏しかったのは残念だ。自民党総裁候補の５人は、大局的な見地から外交・安保戦略を練る必要がある。日本記者クラブ主催の総裁選討論会が開かれた。論点の一つとなったのが、防衛力の強化だ。小林鷹之元経済安全保障相は、防衛関連費を国内総生産（ＧＤＰ）比で２％に増やす政府