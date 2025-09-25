日本維新の会が法制化を目指す「副首都構想」を巡り、党内で協議している法案の概要が判明した。道府県が副首都の指定を首相に申請する前に、議会の議決を必須としたほか、内閣に副首都整備推進本部を置くことが柱となっている。「副首都整備法案」（仮称）では、道府県は国の行政機関の移転や産業競争力の強化などに関する副首都整備計画の素案を作成し、議会の議決を経て、首相に副首都の指定を求める仕組みとした。内閣は副