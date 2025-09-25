東京２３区の火葬料金が高騰しているとして、東京都は２４日、火葬場への指導監督を担う区側と連携して料金の安定化を目指す方針を明らかにした。全国の火葬場の多くが公営で火葬料を無料とする自治体もある中、東京２３区では歴史的な経緯もあって大半が民営で、火葬料は９万円にも上る。都は火葬場の指導強化などを通じて、都民の負担軽減を図る考えだ。（岡本立、柏木万里）総務省の小売物価統計調査（今年４月現在）による