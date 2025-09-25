◇東都大学野球・第2週第1日青学大7―2中大（2025年9月24日神宮）1回戦3試合が行われ、史上3校目の6連覇を目指す青学大が7―2で中大に先勝し、開幕3連勝を飾った。今秋ドラフト1位候補の小田康一郎内野手（4年）が初回に決勝となる先制の右越えソロを放った。リーグ戦通算9本目。今春のリーグ戦で本塁打、打点の2冠を獲得した東都No・1の強打者が順調にアピールを重ねている。ドラフト1位候補のスラッガーがお目覚めだ。