◇東都大学野球・第2週第1日国学院大3―2東洋大（2025年9月24日神宮）国学院大は1点を追う9回先頭で3番・緒方が左越えに同点ソロを放ち、延長10回タイブレークの末、3―2でサヨナラ勝利した。2年生ながら大学日本代表入りした遊撃手は「感触は良くて行ったかなと思いました」と振り返った。大学日本代表のコーチとして一緒に日の丸を背負った鳥山泰孝監督は「いろいろな意味で一回り大きく成長できた」と目を細めた。