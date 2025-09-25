消防団員を対象に今年から取り組んでいる消火技術訓練＝２日、三浦消防署（三浦市防災危機対策室提供）神奈川県三浦市は２０２５年度から、消防団員が放水技術を競う市消防操法競技大会を取りやめる。大会に向けた練習など団員の負担が大きいためで、全１２分団の総意として廃止を決定し、今後は県大会にも出場しない。各地で地域の安全を守る消防団員の確保が課題となっている中、一石を投じそうだ。同市の消防操法競技大会は