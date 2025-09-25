南警察署（資料写真）神奈川県警・南署は２３日、傷害の疑いで、住所、職業ともに調査中の女（７４）を現行犯逮捕した。逮捕容疑は、２３日午後７時１５分ごろ、横浜市南区の男性（８８）宅で、男性の顔面をハサミで切りつけるなどし、顔面打撲などのけがを負わせた、としている。署によると、女は「ハサミを広げて脅しただけで、切りつけてはいない」などと供述。容疑を否認している。署によると、女と男性は同居していた