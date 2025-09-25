麻薬取締法違反罪で起訴された俳優の清水尋也被告（２６）が２４日、勾留先の警視庁東京湾岸署から保釈された。今後は兄で俳優の清水尚弥（３０）、米国留学の出発を見送った俳優、親交のある芸人らに支えてもらいながら公判を待つとみられる。清水被告は３日に逮捕されてから３週間ぶりにシャバの空気を吸った。保釈保証金は２００万円。ブラックスーツ姿で「多くの方々にご心配とご迷惑をおかけしてしまったこと、深くおわ