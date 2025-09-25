「また君に恋してる」など数多くのヒット曲で知られる兄弟デュオ「ビリー・バンバン」の兄・菅原孝（すがわら・たかし）さんが今月１１日に肺炎のため亡くなっていたことが２４日、明らかになった。８１歳だった。所属事務所はこの日、菅原さんについて「９月１１日（木）午後４時３４分に肺炎の為、都内病院にて永眠致しました」と公表。そして「ご遺族の希望により、葬儀は近親者のみで執り行わせて頂きました」「ここに謹んで