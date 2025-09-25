２０日に最終回を迎えた櫻井翔の主演ドラマ「放送局占拠」（日本テレビ系）のシリーズ第４弾の制作が浮上しているという。今回のドラマは２０２３年の「大病院占拠」、２４年の「新空港占拠」に続く続編。櫻井演じる刑事・武蔵三郎が人質を救うため仮面をかぶった武装集団に立ち向かうオリジナルサスペンスだ。緊迫した展開やアクションはもちろんのこと、櫻井の「うそだろ」という決めゼリフが毎回飛び出し、ＳＮＳではお約