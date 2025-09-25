ＷＷＥ世界タッグ王者のフィン・ベイラー（４４）が、日本大会「ＷＷＥスーパーショージャパン」（１０月１７、１８日・両国国技館）を前に単独インタビューに応じた。新日本プロレス時代「プリンス・デヴィット」として一世を風びした男が語った日本のファンへの思い、そして再戦を熱望する恩師・棚橋弘至（４８）へ伝えたい?感謝?とは――。ベイラーの来日は、５年ぶりの開催となった昨年７月の日本公演（大阪、東京・両国）