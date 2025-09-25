ノーベル賞を2度（物理学賞・化学賞）受賞したポーランド出身のキュリー夫人（マリ・キュリー）と、ドイツ生まれで「相対性理論」を唱えたアインシュタインとのプライベート書簡集の日本語版が発刊され、記念イベントが9月18日、大阪・関西万博のポーランドパビリオンで開かれた。大阪・関西万博ポーランドパビリオン 「ワルシャワデー」で紹介されたキュリー夫人とアインシュタインの書簡集〈2025年9月18日 大阪市此花区・夢洲