◆大相撲秋場所１１日目（２４日・両国国技館）元大関の東前頭１１枚目・正代が、新小結・安青錦を寄り倒して２敗を守った。低い体勢の攻めが持ち味の１２歳下の新三役を起こし、力強い相撲で相手の連勝を６で止めた。関脇・若隆景は東前頭５枚目・琴勝峰に敗れて６敗目を喫し、今場所での２ケタ勝利はならず。大関昇進は絶望的となった。全勝の横綱・豊昇龍を１敗の同・大の里、２敗の正代、隆の勝の平幕勢が追う。西十両３枚目