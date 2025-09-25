阪神のジョン・デュプランティエ投手（３１）が、１０月３日の２軍練習試合・オリックス戦（ＳＧＬ）で実戦復帰する予定であることが２４日、分かった。８月１８日に下肢の張りで出場選手登録を抹消され、それ以降２軍施設などでリハビリを続けてきた助っ人右腕。この日もウエスタン・広島戦（ＳＧＬ）の試合前練習に参加し、ブルペン投球で変化球の軌道やクイック投法の動きを入念に確認した。来日１年目の今季は１５試合の登