南海電気鉄道堺管区和泉中央駅長の置田裕彦さん（左）と運輸車両部（サービス担当）上級主任の鎌倉公輔さん（記者撮影）【貴重な写真はこちらから】▶いまは「南海泉北線」の駅となった和泉中央駅、まずは建設中の空中写真▶もう懐かしい？泉北高速鉄道時代の駅名看板▶普段立ち入ることができない駅ビル屋上からは“延伸しそうな線路”が見える南海電気鉄道は大阪南部から和歌山にかけてのエリアを地盤としており