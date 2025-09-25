最近、職場で誰かを全力で応援したことはあるだろうか？ 自分のことに精一杯で、応援し合うことを忘れていないだろうか？ 「応援されることで、思いがけない力が湧いてくる」「応援した相手ががんばる様子を見て、自分にもエネルギーが満ちてくる」――そう語るのは、日本初の女子マラソンメダリストである有森裕子さんだ。バルセロナ五輪（1992年）で銀メダル、アトランタ五輪（1996年）で銅メダルという偉業の陰にあったのは、走