女優の青谷優衣が、家族３ショットを披露した。２５日までにインスタグラムのストーリーズを更新。「おめでとう〜」とつづり、夫のアカウントをタグ付け。２３日に３５歳を迎えた夫の鍵谷陽平元投手を祝福した。娘と３人で楽しそうに撮影した写真をアップした。青谷は２０１０年のＮＨＫ連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」などドラマやＣＭに出演。プライベートでは２０２０年１月に鍵谷さんとの結婚を発表し、同年１２月１５日