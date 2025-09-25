25日午前4時53分、鹿児島県と気象台は、鹿屋市、大崎町、東串良町、錦江町、肝付町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜全警戒解除＞大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりましたが、引き続き局地的に土砂災害が発生する場合もありますので、十分注意してください。＜解除された市区町村＞・鹿屋市・大崎町・東串良町・錦江町・肝付町