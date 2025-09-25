プレミアリーグ挑戦は、少なくとも当面、１年のみにとどまった。ブンデスリーガでの戦いは、どれだけ続くことになるのだろうか。日本代表の菅原由勢はこの夏、サウサンプトンからブレーメンに買い取りオプション付きでレンタル移籍を果たした。2024-25シーズンはプレミアリーグを経験したが、チームの低迷で２部チャンピオンシップに降格。１年での再昇格を目指していた矢先、ドイツから誘いの声が届いた。移籍してからは、