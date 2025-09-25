◇大相撲秋場所11日目（2025年9月24日両国国技館）注目の2敗対決は33歳の平幕の正代が21歳の新小結・安青錦を寄り倒して連敗を阻止した。12歳差対決を制し、優勝争いに踏みとどまった。横綱・豊昇龍は関脇・霧島を上手投げで下し、全勝をキープ。横綱・大の里は小結・高安を突き出して1敗を守った。2敗は隆の勝、正代の2人となった。元大関の正代が意地を見せた。安青錦の右喉輪で上体を起こされたが、「早い段階で右が入