◇大相撲秋場所11日目（2025年9月24日両国国技館）両横綱によるマッチレースの様相になった。霧島を危なげなく上手投げで下した豊昇龍は、初日からの連勝を自己新の11に伸ばした。それでも「気にしてない。一日一番大事に取っていきたい」と淡々と語った。大の里は高安の突きをはたきながら回り込み、横を向かせて突き出して、1敗を守った。「課題の残る一番だった。でも勝ちにつなげられたことは大きい」と反省しながら