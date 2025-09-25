東京・杉並区にある5階建てのマンションで火事があり、男女6人がけがをして病院に運ばれました。火元に住む女性は「モバイルバッテリーから火が出た」と話しているということです。【写真を見る】「スマホ充電中にモバイルバッテリーから火が出た」商店街近くの5階建てマンションで火事6人病院搬送…いずれも軽傷東京・杉並区近隣住民「飛び起きて隣の窓を見たら真っ赤だったので。隣の自分たちのお家に燃え移るんじゃないかっ