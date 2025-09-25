秋篠宮家の長男・悠仁さまが大阪・関西万博を視察されました。きのう午後、スーツ姿の悠仁さまは大阪・関西万博の会場を訪問し、まず日本館を視察されました。海中の微生物によって分解される「生分解性プラスチック」の展示では、館長に対し「分解されて最終的にどうなっていくのですか」などと熱心に質問を重ねられたということです。また、大学で生物学を学ぶ悠仁さまは、藻類などに着目した展示をじっくりと鑑賞され、最後に「