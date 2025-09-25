国連総会に出席するため、アメリカを訪問していた石破総理が、一連の日程を終えて帰国の途につきました。石破総理「（国連）安保理改革は1日も早く実行されなければなりません。分断よりも連帯、対立よりも寛容。そのことを最後に強く申し述べたところであります」石破総理は国連総会での演説で、ロシアのウクライナ侵攻によって“機能不全”が露呈した国連の安保理改革を主張し、常任・非常任理事国の拡大が必要だと訴えました。