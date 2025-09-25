日本維新の会の藤田共同代表は、自民党の新しい総裁が決まったあと連立入りの打診があった場合、「交渉のテーブルにつくことは当然のこと」との考えを示しました。日本維新の会藤田文武 共同代表「“連立拡大”ということを投げかけたいと言ってる（自民総裁選の）候補者がほとんどでありますから、そういう投げかけがあればまずテーブルにつくというのは当然のことだと思います」藤田共同代表はきのう収録のTBSのCS番組で