WBA世界スーパーライト級1位の平岡アンディ(29)が、11月14日（日本時間15日）に米国で同級王者ゲーリー・アントゥアン・ラッセル(29)に挑戦すると23日、所属する大橋ジムが発表した。世界初挑戦となる平岡は自身のSNSで「1年間試合ない間もアクティブにやってきた！後は任せてください！」などと投稿。小学生の頃にTBS系「さんまのSUPERからくりTV」に“泣き虫アンディ君”として出演した経験もあり、アマを経て13年12月にプロ