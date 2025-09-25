福岡支部の“グレートマザー”こと日高逸子さんが、先月19日をもって現役生活にピリオドを打った。4月の桐生ヴィーナスシリーズを最後に長期の休養期間に入ることを表明。結果的にそのままカポックを脱ぐことになった。来月7日で64歳。まだまだ走れるという声も聞かれたが、突然辞めるのも日高さんらしい。開会式やインタビューのユーモアある姿を目にするファンは、陽気なおばちゃんというイメージかもしれない。ただ、ピット