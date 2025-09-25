129期の新鋭・高山敬悟（28＝福岡）が、ボートレース下関のスポニチ杯（10〜16日）で目を見張る活躍を見せた。良機シリーズの中、引いた39号機は目立った実績もなく、複勝率も32％ながら、予選7走を2勝、2着3本。準優進出戦は3着で突破した。「ペラがうまく合ってくれた。前節の今村暢孝さんの特殊な形から普通にして、いい感じになりましたね」。準優は4コースからコンマ01のスタートで捲り、6月戸田に続いて、デビュー2度目