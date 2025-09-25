ボートレース宮島のプレミアムG1「第12回ヤングダービー」は24日、2日目が終了。きょう25日の3日目、注目は9Rだ。登玉の2日目5Rは、1Mで内を突こうとした瞬間に内が詰まって6着。不運だっただけで、伸びを中心に水準は十分ある。前半1Rの結果次第でG1初勝利もかかるイン戦。足を信じて速攻を狙う。エンジンは浜野、実森が双璧だ。Fなしの強みもある実森を上位視。捲り差しか思い切った捲り勝負もある。同体のスリットなら抜