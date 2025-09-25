WEリーグは24日、都内で開いた社員総会で24年度（24年7月〜25年6月）の決算を承認し、経常収益は過去最高の15億4774万7167円を計上した。パートナー収入が伸びて前年度から約2億2700円増となり、黒田事務総長は「リーグ、クラブが安定して成長するために必要な額」と説明した。経常費用は15億6207万5169円で約1400万円の赤字となった。リーグは昨年9月に野々村チェアが就任して運営改革に着手。今年度も日本協会からの補助金