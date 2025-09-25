5日から10日まで開催されたルーキーシリーズ第15戦に、西丸侑太朗（21＝香川）が1年11カ月ぶりにボートレースからつに登場した。初戦には名刺代わりとばかりの熱いレースを披露。5号艇ながら3コース戦に持ち込み、最後まで諦めない。3番手から追い上げ、最終マークで1位を走っていた中山翔太を全速ターンで追い抜いての1着ゴールだった。からつは過去4度来ていたが、今回はコーナーのスピードがまるで違っていたのだ。迫力があ