5月、若松参戦時に「一世一代の勝負駆け中なんだよ。勝率を上げたいし、絶対に落とせない。頑張るよ」と言っていた柴田光選手（53＝群馬）。その勝負駆けを実らせ、10月21日からボートレース津で開催されるSG「ボートレースダービー」に出場を決めました。デビューから34年5カ月でのSG初出場です。衰えていくのが普通の年齢ですが、進化を続ける、まさに鉄人。インファイターのイメージがあると思いますが、持ち味は豪快なス