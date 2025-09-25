ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が２４日（日本時間２５日）にメジャー復帰する。この日、Ｄバックス戦でも逆転負けを許すなど苦しむブルペン陣の救世主として期待される。また、ア・リーグではヤンキースが２年連続、マリナーズが３年ぶりのプレーオフ進出を決めた。５月に右肩痛で離脱した朗希がいよいよ救援でメジャーに昇格する。この日は試合前にキャッチボールを行い、試合後もトレーニング室に入った。チーム事情も