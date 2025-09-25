イランのペゼシュキアン大統領は国連総会で演説し「核兵器を製造するつもりはない」と訴え、イランへの制裁復活の手続きを進める欧州3か国やアメリカを批判しました。記者「イランのペゼシュキアン大統領が登壇しました。制裁復活が迫る中、何を語るのか注目されます」ペゼシュキアン大統領「この場で宣言します。イランは核兵器の製造を求めたこともないし、今後求めることもない」イギリスなど欧州3か国がイランへの制裁を復活さ