俳優の木村拓哉（52）がロッテのチョコレート「プレミアムガーナ」のCMキャラクターに就任し、30日から全国で放送される新CM「劇的一粒」編に出演する。あらかじめ決められたせりふはなく、初めてプレミアムガーナを食べた木村のリアルな表情が切り取られている。商品のコンセプト「自分をもてなす毎日のご褒美」にちなみ、自分にご褒美をあげたい時どうするかという問いに「ちょっと値の張るものを買うか否かというジャッジを