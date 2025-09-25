俳優の木村拓哉（５２）が、ロッテ「プレミアムガーナ」のＣＭキャラクターに初起用されたことが２４日、分かった。３０日から全国放映の新テレビＣＭに出演する。新ＣＭは同商品のキャッチコピー「言葉を失う、劇的一粒。」の通り、木村がチョコを味わい、言葉を失う様子が映し出されている。撮影で多様なフレーバーを堪能し「びっくりしたのは巨峰（のフレーバー）。この美味（おい）しさは、楽しめると思いますよ」と太鼓判