◆米大リーグダイヤモンドバックス５×―４ドジャース（２３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・Ｄバックス戦に「１番・投手、ＤＨ」でフル出場。米通算１００試合目の登板という節目のマウンドで、今季最長の６回、同最多９１球で５安打無失点８奪三振。レギュラーシーズン最終登板で投手完全復活を印象づけたが、救援陣が踏ん張りきれず