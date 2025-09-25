BE:FIRSTの「空」が、25日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率171.6％を記録。1位を獲得した。【動画】BE:FIRST「空」MV同曲は『第92回NHK全国学校音楽コンクール 中学校の部』課題曲として先行露出。9月17日のCDシングル発売に向け、13日に「with Music」（日本テレビ系）に出演、15日にBE:FIRST公式YouTubeチャンネルにて本作のミュージックビデオが公開されるなど、新曲プロモーションが続い