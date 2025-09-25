俳優の木村拓哉（52）が、ロッテのチョコレート菓子「プレミアムガーナ」新CMに出演する。決められたせりふもなく試食もせずに撮影され、「言葉を失う、劇的一粒。」のキャッチコピー通り、本格的な味わいに魅了される木村のリアルな表情が映される。ご褒美がテーマの商品だが、木村自身のご褒美は「ずるい言い訳」という。「少し値の張るものを買うか否かジャッジを強いられた時に、ずるい言い訳を使います。『頑張ったしな』と。