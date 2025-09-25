心身の不調で2023年（令5）3月から休養していた村上虹郎（28）が俳優業を再開したことが24日、分かった。今年に入りドラマなど複数の作品の撮影に参加。近いうちに出演作の発表もなされる見込みだ。村上は出演予定だった23年5月開幕の舞台を、稽古前の同3月に降板。舞台側は「心身の不調により」と説明し、所属事務所は「少しの間休養期間を頂き、回復に努めさせていただきます」と発表した。同8月30日には出演した映画の舞台あい