松下洸平が超偏屈な小児科医を演じる『放課後カルテ』（日本テレビ系）が、約1年ぶりにスペシャルドラマとして帰ってきた。 参考：『放課後カルテ』松下洸平が宿す“温かさ”牧野と子どもたちをつなぐ信頼のまなざし 本作は、『BE・LOVE』（講談社）で連載されていた日生マユの同名漫画を原作とするヒューマンドラマ。学校医として小学校に赴任してきた小児科医の牧野（松下洸平）が、不器用ながらも児童一人ひとり