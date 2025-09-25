NY株式24日（NY時間14:29）（日本時間03:29） ダウ平均46140.29（-152.49-0.33%） ナスダック22463.40（-110.07-0.49%） CME日経平均先物45475（大証終比：+55+0.12%） 欧州株式24日終値 英FT100 9250.43（+27.11+0.29%） 独DAX 23666.81（+55.48+0.23%） 仏CAC40 7827.45（-44.57-0.57%） 米国債利回り 2年債 3.596（+0.010） 10年債 4.143（+0.037） 30年債 4.755（