グリーン英中銀委員の発言が伝わり、「ディスインフレの進展が鈍化しており、警戒が必要」との認識を示した。 ・ディスインフレの進展が鈍化しており、警戒が必要。 ・中立金利は上昇。 ・政策は依然として下方軌道にある。 ・政策が実質的に引き締め的か不明確。