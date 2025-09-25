25日午前3時3分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、岩手県の大船渡市、陸前高田市、釜石市、大槌町、花巻市、それに一関市、宮城県の気仙沼市と大崎市、それに石巻市です。【各