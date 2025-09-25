イスラエル南部に、イエメンの武装組織フーシ派によるドローン攻撃があり、20人以上がけがをしたと地元メディアが伝えました。イスラエルメディアによりますと、24日、南部エイラートにフーシ派のドローンが着弾し、少なくとも20人が負傷しました。このうち2人が重体だということです。ドローンはホテルの近くに落下し、複数の部屋が被害を受けました。イスラエル軍は対空防衛システム「アイアンドーム」で2度迎撃を試みましたが、