NY株式24日（NY時間13:02）（日本時間02:02） ダウ平均46157.35（-135.43-0.29%） ナスダック22470.92（-102.55-0.45%） CME日経平均先物45475（大証終比：+55+0.12%） 欧州株式24日終値 英FT100 9250.43（+27.11+0.29%） 独DAX 23666.81（+55.48+0.23%） 仏CAC40 7827.45（-44.57-0.57%） 米国債利回り 2年債 3.598（+0.012） 10年債 4.137（+0.031） 30年債 4.746（